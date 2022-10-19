القضاء يستقدم عضو سابق باللجنة المالية النيابية بشأن فضيحة أموال الضرائب

2022/10/19 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن استقدام عضو باللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة.

وقال المجلس في بيان ، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام احد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأضاف ان "عضو اللجنة اصدر توصية بصرف الامانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية".

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