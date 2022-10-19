رشيد وتميم يبحثان العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين

2022/10/19 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، فيما بحث الجانبان العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “أمير دولة قطر، هنأ الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، متمنياً له كل النجاح والسداد في مهام عمله، فيما قدّم الرئيس شكره وتقديره إلى الأمير على تهانيه وتبريكاته”.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين، والتأكيد على أهمية المضي من أجل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين ويحقق الاستقرار والسلام في ربوع المنطقة.

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