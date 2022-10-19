إجتماع مشترك للمالية النيابية والجهات المختصة لمناقشة آليات تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين

2022/10/19 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعا مشتركا ظهر اليوم الاربعاء، مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، ووكيل وزارة المالية طيف سامي، ومدير الدائرة المالية والقانونية في وزارة التعليم العالي، لمناقشة آليات تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل في دوائر الدولة.

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