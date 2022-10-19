2022/10/19 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصبحت قطر، اليوم الأربعاء، الدولة العشرين (من دون احتساب الصين وتايوان) والأولى في الشرق الأوسط التي تستقبل اثنين من دببة الباندا العملاقة، أحدهما ذكر يبلغ أربعة أعوام والآخر أنثى تبلغ ثلاثة أعوام.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمناسبة المونديال..



قطر تستقبل أول دبَّي باندا في الشرق الأوسط هدية من الصين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة المونديال.. قطر تستقبل أول دبَّي باندا في الشرق الأوسط هدية من الصين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة المونديال.. قطر تستقبل أول دبَّي باندا في الشرق الأوسط هدية من الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).