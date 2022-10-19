بوتين يعلن فرض الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية المحتلة

2022/10/19 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، تطبيق الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية ضمتها بلاده من جانب واحد وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

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