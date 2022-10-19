السوداني يؤكد أن حكومته المقبلة ستكون عند حسن ظن الشعب

2022/10/19 | 16:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المقبلة ستكون على مستوى التحديات وعند حُسن ظن الشعب.

وقال السوداني “زُرنا اليوم فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، لتجديد التمنيات له بالتوفيق في مهامه”.

وأضاف السوداني “تباحثنا في جهود تشكيل الحكومة المقبلة، لتكون على مستوى التحديات، وعند حُسن ظن الشعب العراقي وتطلعاته، واحتياجاته الخدمية والمعاشية”.

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