عبدالواحد: النزاهة ستقدم المتهمين بسرقة القرن للقضاء

2022/10/19 | 16:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت عضو لجنة النزاهة النيابية سروه عبدالواحد، اليوم الاربعاء، عزم لجنتها تقديم تقريراً فنياً شاملاً عن ملف الأموال المفقودة من أمانات الضرائب.

وقالت عبدالواحد في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة وحضره مراسل وكالة “خبر برس”(واخ): أن “لجنة النزاهة ستعد تقريراً شاملاً لتشخيص المسؤول الرئيس عن سرقة القرن وجميع المسؤولين عن هذه السرقات”، مشيرة الى “أهمية قيام القضاء العراقي بدور فاعل ولا يمكن خروج المتهمين بكفالة مالية”.

واضافت ، أن “هناك حديث عن تورط رئيس اللجنة المالية السابق، وهو الان مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء له يد في الموضوع، وأرسل كتاباً الى هيئة الضرائب”، مبينة أن “كل هؤلاء، هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقبض على المتهمين”.

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