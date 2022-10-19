معلومات جديدة عن انفجار كلار.. استهداف خلال واجب

2022/10/19 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني تفاصيل جديدة عن الانفجار الذي وقع في ناحية كلار وراح ضحيته قائد الكوماندو في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة كوماندوز قادمة من السليمانية كانت تقوم بواجب سري في عمق تلال كلار قرب مقاطعة كرميان على مسافة ليست بعيدة عن الحدود مع ديالى قبل ان تتعرض لاستهداف بانفجار قوي بشكل مفاجى ما ادى الى اصابة 6 من افرادها بينهم ضابطين احدهما بحالة حرجة قبل ان يتوفى فيما بعد".

واضاف، ان "الانفجار لايزال غامضاً سواء اكانت مقذوف حربي او عبوة ناسفة ومن يقف وراء الاستهداف"، لافتا الى أن "تشديداً امنياً فرض في كل المناطق الحدودية بين ديالى وكردستان من جهة السليمانية لدواعٍ امنية".

واشار إلى أن "الحادث هو الاول من نوعه في مناطق تعيش استقراراً وهدوءًا امنياً منذ اشهر طويلة"، لافتا إلى أن "الساعات القادمة ربما تتوضح صورة المشهد للرأي العام".

وتوفي قائد قوات كوماندوز كردستان اكام عمر، اليوم الأربعاء، متأثرا بجراحه جراء إنفجار عبوة ناسفة في محافظة السليمانية.

وكان عمر قد اصيب بجروح بليغة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة اثناء تنفيذ عملية أمنية في كرميان، وفقا لبيان من قوات الكوماندو.

وأشار البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إلى "إصابة قائد قوات كوماندو كردستان آكام عمر بجروح بليغة وسبعة آخرين، واستشهاد الملازم زهير محمد، إثر انفجار عبوات ناسفة اثناء الإشراف على تنفيذ مهمة رسمية لحماية الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب وفلول داعش، ضمن منطقة (تاويركه) التابع لـ (بلكانه) و (زينانه) في كرميان ومركزها (كلار).

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