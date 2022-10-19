المالية النيابية تناقش تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل

2022/10/19 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادبغداد اليوم-بغداداعلنت اللجنة المالية النيابية مناقشتها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، مؤكدة دعمها الكامل لحسم ملف هذه الشريحة المهمة. وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "اللجنة استضافت اليوم عددا من مسؤولي وزارة المالية وقد طالبتهم بأنهاء معاناة شريحة حملة الشهادات العليا والأوائل".واضافت ان "الاجتماع خرج بتوصية بشأن تنفيذ قانون الامن الغذائي بأسرع وقت ممكن وانصاف تلك الشريحة".واستضافت لجنتا النزاهة والمالية ظهر اليوم مجموعة من المسؤولين في وزارة المالية لبحث اليات الانفاق في الامن الغذائي والموازنة والتعيينات.

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