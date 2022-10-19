الإعمار تعلن حل مشكلة الملوحة وشح المياه في البصرة

2022/10/19 | 16:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تتعرض دائماً لمشاكل في فصل الصيف خاصة مع زيادة الملوحة.

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