لبنان..وزير الصحة يُعلن عن انتشار متسارع للكوليرا

2022/10/19 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس أبيض، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بمرض كوليرا، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المسجلة إلى 169، وعدد حالات الوفاة إلى 5.

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