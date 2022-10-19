2022/10/19 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، الانباء المتداولة عن وقوع مشادة كلامية بين وكيل الوزارة طيف سامي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ :”تنفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية: لم تحدث مشادة كلامية بين وكيل الوزارة طيف سامي والمندلاوي المركز الخبري الوطني.

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