2022/10/19 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية خلال انتخابات الاتحاد في القاهرة.

التالي

منذ 5 ساعات

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد الجهود الوطنية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة

منذ 7 ساعات

رئيس الجمهورية يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

منذ يومين

الاعلام الرقمي: حساب وهمي في تويتر ينتحل صفة رئيس الجمهورية ويتابعه الآلاف بينهم سفير دولة مجاورة

منذ 3 أيام

دراسة صادمة تربط بين طريقة النوم ووقت الوفاة

منذ 4 أيام

تمنحك قدرة على التحكم بحسابك أكثر..



“تويتر” يختبر ميزة جديدة

منذ 5 أيام

أمطار وغبار..



تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة

منذ 6 أيام

“مايكروسوفت” تغير اسم تطبيقاتها الشهيرة “أوفيس”

منذ 6 أيام

تعرف على سيدة العراق الاولى شاناز ابراهيم احمد

منذ 6 أيام

الإعلامي الأمني: 9 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء

منذ 7 أيام

استمرار حجب تطبيقات ’واتساب’ و’إنستغرام’ في إيران ولا بوادر لعودتها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز مؤيد اللامي برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز مؤيد اللامي برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).