العراق الأول عربيا والثاني عالميا في النمو الاقتصادي لعام 2022

2022/10/19 | 17:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر نموا في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، وجاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الأعلى نموا في العالم لعام 2022، حسب تصنيفات صندوق النقد الدولي.

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