فوز اللامي برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية والسوداني يهنئ

2022/10/19 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

فاز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الأربعاء، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية.

وجاء فوز اللامي خلال انتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب التي جرت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة ضمن أعمال المؤتمر الرابع عشر للاتحاد.

من جهته هنأ رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بفوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية.



وقال السوداني في برقية تهنئة اطلعت عليها (بغداد اليوم) "نتقدم بأجمل التهاني الى الأسرة الصحفية العراقية بمناسبة فوز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب، متمنين له التوفيق في مهامه، نحو تقديم المزيد لحرية التعبير، والكلمة الصادقة والموضوعية، وحماية العمل الصحفي في العراق والعالم العربي".

وأضاف "ننظر الى هذا التكليف بأنه إعلاء لحضور العراق، ورسالة تكشف التقدّم الذي ترعاه بلادنا والتزامها في مجال حرية الرأي والتعبير".

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