مؤيد اللامي رئيساً لإتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية

2022/10/19 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الأربعاء، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية.

وجاء فوز اللامي خلال انتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب التي جرت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة ضمن أعمال المؤتمر الرابع عشر للاتحاد.

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