(بالصور).. التعادل السلبي يخيّم على مباريات الحدود ونفط الوسط وفريقا الكرخ والنجف

2022/10/19 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا الحدود ونفط الوسط من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة لمباريات الدوري العراقي الممتاز 2022 – 2023 .

من جانب آخر تعادل فريقا الكرخ والنجف من دون أهداف أيضاً ضمن الجولة نفسها من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

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