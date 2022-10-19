التخطيط: ارتفاع طفيف بمعدل التضخم في أيلول الماضي

2022/10/19 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر ايلول الماضي بنسبة (0.2%) مقارنة مع شهر اب الذي سبقه.واشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ان "معدل التضخم السنوي شهد ارتفاعا هو الاخر بنسبة بلغت (5.3%) بالمقارنة مع ماكان عليه خلال شهر ايلول من العام المنصرم ٢٠٢١، عازيا التغيير الشهري في التضخم الى ارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (1.6%)، مقابل انخفاض قسم الملابس والاحذية، بنسبة (0.7%)كما انخفض قسم السكن بنسبة (1%) نتيجة انخفاض امدادات الماء والكهرباء بنسبة (5.1%) جراء انخفاض اجور اشتراك المولدات، وانخفاض مجموعة الوقود بنسبة (0.5%), فيما سجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعا بنسبة (0.2%), وحافظ قسما الصحة، والتبغ على نفس مستواهما في شهر اب السابق".وبين الهنداوي، ان "اقساما اخرى سجلت ارتفاعا طفيفا في معدلاتها خلال شهر ايلول، ومنها قسم النقل الذي ارتفع بنسبة (0.1%)، وقسم الاتصال ارتفع بنسبة (0.2%)، وارتفع قسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.8%)، وقسم التعليم ارتفع بنسبة (0.2%)، وبذات النسبة ارتفع قسم المطاعم والفنادق، اما قسم السلع والخدمات المتنوعة فقد سجل انخفاضا بنسبة (0.6%) متأثرا بانخفاض اسعار الذهب".ولفت المتحدث باسم وزارة التخطيط، الى ان "الجهاز المركزي للاحصاء قام بتحديث عدد من السلع التي فُقدت في الاسواق، بهدف زيادة دقة المؤشرات، فضلا عن قيامه بتحديث الية احتساب منهجية الايجارات في قسم السكن، وكذلك تحديث اسعار السيارات في قسم النقل، واسعار الهواتف والحاسبات ايضا".

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