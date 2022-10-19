المالية النيابية توصي بإنهاء معاناة حملة الشهادات العليا والأوائل وتعيينهم بدوائر الدولة

2022/10/19 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بإنهاء معاناة حملة الشهادات العليا والأوائل وتعيينهم بدوائر الدولة.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن "اللجنة المالية برئاسة رئيس السن النائبة محاسن حمدون وحضور أعضائها استضافت وكيل وزارة المالية طيف سامي، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، ومدير عام المالية والادارية في وزارة التعليم العالي اسعد علي لمناقشة تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل للكليات والمعاهد الحكومية".وأضاف البيان أن "اللجنة خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة استوضحت حول امكانية إطلاق التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل، اضافة الى تحويل الاجراء والاداريين وقراء المقاييس الى عقود وزارية حسب قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، وشمول عقود ما قبل 2/10/2019 بالتثبيت كون القانون جاء مطلقا دون التقييد بالتاريخ". وأشار إلى أن "اللجنة ناقشت خلال اجتماع مطول الية تعيين هذه الفئات ورفع الاسماء من وزارة التعليم العالي، مع اضافة جميع خريجي الكليات والمعاهد الحكومية، واجراء عملية التقاطع الوظيفي واستبعاد غير المشمولين باطلاق استمارة التعيين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، والتأكيد على شمول جميع الاختصاصات بالتعيين وتوزيعها على مؤسسات الدولة واعلام وحدات الانفاق". وأوصت اللجنة وفقا للبيان بايجاد الحلول المناسبة التي تكفل انهاء معاناة حملة الشهادات العليا والاوائل وتعيينهم في مؤسسات الدولة كافة، خاصة مع وجود التخصيصات المالية الخاصة بهم ضمن قانون الامن الغذائي، ووجود قاعدة بيانات لهم، مع ضرورة تزويد وزارة المالية بالأعداد، مؤكدة دعمها الكامل لحسم ملف هذه الشريحة المهمة.

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