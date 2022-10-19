مكافحة الفساد لا يولد من رحم الفاسدين

2022/10/19 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.صلاح الصافي

إنّ عبارة الدولة الفاسدة، والدولة

الضعيفة، والغائبة والعاجزة، أصبحت

مصطلحات اللغة اليومية لمجموع النخب

والمثقفين، بعد أن كانت تسيطر عليهم

عبارات الدولة المستقرة الديمقراطية

والدول

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