السوداني يقرر ابعاد ثلاث وزارات عن المحاصصة ..تعرف عليها

2022/10/19 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أوساط سياسية مختلفة أن رئيس

الوزراء العراقي المكلف محمد شياع

السوداني سيعرض تشكيلته الحكومية

الجديدة على مجلس النواب يوم السبت

المقبل من أجل نيل الثقة، وسط أجواء من

التفاؤل تسود الشارع العراقي، و

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