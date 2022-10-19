2022/10/19 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجنب المتظاهرون في إيران الذهاب إلى المستشفيات بعد تعرضهم للإصابة خشية اعتقالهم في المؤسسات الطبية.مراسلة CNN جمانة كرادشة تتحدث إلى بعض الأطباء الذين يعملون لمساعدة المتظاهرين المصابين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف يخاطر أطباء إيرانيون بكل ما لديهم لإنقاذ المتظاهرين المصابين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف يخاطر أطباء إيرانيون بكل ما لديهم لإنقاذ المتظاهرين المصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).