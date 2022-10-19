"مصلحة إيرانية".. حماس تعلن "طي صفحة الماضي مع الأسد"

2022/10/19 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قطيعة استمرت لسنوات طرقت حركة "حماس" أبواب النظام السوري، معلنةً على لسان أحد مسؤوليها ومن دمشق "طي صفحة الماضي مع الأسد، وأي فعل فردي لم تقره القيادة"، في إشارة إلى الموقف الذي اتخذته في المراحل الأولى لانطلاقة الثورة السورية، وتقلبت عليه على مدى سنوات.

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