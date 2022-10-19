2022/10/19 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاربعاء ، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.وذكرت الدائرة في بيان تلقاه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: استقدام مدير عام دائرة التقاعد في وزارة العمل المركز الخبري الوطني.

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