(بالوثائق).. موظفون في شركة الخطوط الجوية العراقية يمتعضون من إجراءات مديرهم

2022/10/19 | 18:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى موظفون في شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، امتعاضاً من إجراءات مدير الشركة كريم كاظم، بعد نقله عدد منهم لأسباب غير معلومة.

وذكر هؤلاء، أن “مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، كريم كاظم، الذي يعد اليد اليمنى لوزير النقل ناصر الشبلي، قام بنقل مجاميع من قسم حماية الطائرات إلى أقسام وشركات أخرى”.

وبينوا، أن “هذا الأجراء لم يتم الإفصاح عن أهدافه وغاياته”.

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