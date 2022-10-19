إستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد بتهمة الإضرار بالمال العام

2022/10/19 | 18:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور أمر باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتهمة الإضرار بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان، أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام المدير العام بتهمة الإضرار عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، على خلفية عدم إدراج المبالغ كافة الخاصة بتسديد حصة العمّال المضمونين في صندوق الضمان الاجتماعي، فضلاً على الاختلاف الكبير في المبالغ الخاصة بالشركة العامة لصناعة المضادات الحيوية “اكاي”.

وأضافت أن “المحكمة أصدرت أمر الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بناءً على أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.

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