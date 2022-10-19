ساحة التحرير وحديقة الأمة بحلة جديدة (صورة)

2022/10/19 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افتتحت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، ساحة التحرير وحديقة الأمة بعد إدامتها.

وتنشر (بغداد اليوم) صورتين لساحة التحرير وحديقة الأمة وسط العاصمة بغداد بحلتها الجديدة.

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