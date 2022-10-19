الاطار يقر بوجود اختلاف بوجهات النظر داخله: السوداني سيطرح حكومته دون وزارتين

2022/10/19 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأوضح القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الاربعاء، بشأن وجود خلافات بين قيادات الإطار حول حقيبة الداخلية في الحكومة المقبلة، مبينا ان الخلاف حول وجهات النظر قد يؤجل حسم وزارتين في حكومة محمد شياع السوداني.وقال الرديني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "قد توجد اختلافات في وجهات النظر داخل الإطار التنسيقي وهذا الأمر طبيعي ويحدث لدى جميع القوى باعتبار ان الاطار ليس كتلة سياسية واحدة بل مجموعة من الكتل ولها استحقاقات انتخابية". واضاف، انه "من المؤكد عدم وجود مشاكل او خلافات عميقة داخل الإطار وبين قياداته وانما قد تكون الاختلافات في وجهات النظر فقط".وتابع الرديني، انه "من الممكن التصويت على كابينة السوداني وتبقى حقيبة الحقيبتين الى موعد آخر وهذا الأمر حصل مع جميع الرؤساء السابقين".وتشير مصادر خاصة لـ(بغداد اليوم) بوجود خلاف حول وزارة الداخلية بين اقطاب الاطار التنسيقي وسط احتمالية من تأجيل حسم طرح مرشحها للجلسة النيابية المقبلة.

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