تفاصيل لقاء السوداني والسفير الاردني

2022/10/19 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة المقبلة على استمرار التعاون والشراكة مع الأردن.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف تلقته (بغداد اليوم) إن "السوداني استقبل اليوم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بينهما على مختلف المستويات".

وأكد السوداني خلال اللقاء على "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص الحكومة المقبلة على استمرار التعاون والشراكة مع الأردن في مختلف المجالات خصوصا المشاريع الاستراتيجية وفقاً للبيان".

وشدد رئيس الوزراء المكلف على "أهمية أن يمارس العراق دوره الطبيعي مع أشقائه العرب والأصدقاء في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.".

من جانبه، "قدم السفير الأردني التهاني للسوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة المقبلة، ونقل تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وتحيات الحكومة الأردنية وتطلعها الى مواصلة مسيرة التعاون الثنائي وتنميته، وبما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين العراق والأردن".

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