2022/10/19 | 18:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخرجات اجتماع المالية النيابية بشأن تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/19 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخرجات اجتماع المالية النيابية بشأن تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخرجات اجتماع المالية النيابية بشأن تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).