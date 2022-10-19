2022/10/19 | 18:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7GtY0cLTNME

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل خذل الشعب العراقي مقتدى الصدر؟ | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل خذل الشعب العراقي مقتدى الصدر؟ | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).