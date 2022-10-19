شاهد- خيام عزاء ومدارس

2022/10/19 | 19:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت مشاهد وصور لمدارس في محافظات عراقية مختلفة -بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد في البلاد- نفسها على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيديو لاكتظاظ الصفوف الابتدائية.

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