المندلاوي يتوعد بـ’حرب’ رقابية وقضائية مصيرية ضد ’الفاسدين’

2022/10/19 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بـ حرب رقابية وقضائية مصيرية ضد ’الفاسدين’ .

وقال مكتب المندلاوي في بيان صحفي، ان الاخير “اجرى زيارةٍ ميدانيةٍ اليومَ الأربعاء لمقر هيئة النزاهة “، مبينا ان “المندلاوي اكد أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة حيث ستشهد هيئة النزاهة وبقية المؤسسات الرقابية بما فيها مجلس النواب حربًا ليست بالهينة ضد شبكات الفساد والمفسدين ، وستكون حربًا لا تقل شأنًا عن حربنا ضد الإرهاب .

وبحث النائب الأول مع رئيس الهيئة علاء جواد, آخرَ التطورات المتعلقة بقضية اختلاس الأموال العائدة للهيئة العامة للضرائب , مؤكّدين على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الرقابية ولجان مجلس النواب والسلطة القضائية في سبيل إحالة كل المتورطين للقضاء واستعادة هذه الأموال العامة.

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