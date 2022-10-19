"يعطونك ملعقة بدلا من الخبز".. دبلوماسي أوكراني عن رفض إسرائيل تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي

2022/10/19 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغين كورنيتشوك، لشبكة CNN يوم الأربعاء، إن عرض إسرائيل مساعدة أوكرانيا على تطوير نظام إنذار للدفاع الجوي جاء متأخرًا.

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