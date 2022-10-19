2022/10/19 | 19:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: من المتوقع ان تُسقط فضيحة أمانات الضرائب شخصيات نافذة وشركات وهمية متهمة...

ظهرت المقالة المليارات المنهوبة تجاهلت شعبة غسيل الأموال والموظفون تم استبدالهم لتمرير الصفقة أولاً على المسلة.

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