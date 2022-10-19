2022/10/19 | 19:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YinTAR3LXfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلال 45 ثانية فقط سرقة مجوهرات تقدر بـ 500.000$) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلال 45 ثانية فقط سرقة مجوهرات تقدر بـ 500.000$) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).