2022/10/19 | 19:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات الراهنة وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني، تلقّى اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنّأ فيه بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وأضاف، “وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون المتبادل في جميع المجالات”.

وأشاد السوداني وفق البيان، “بمستوى تطور العلاقات بين البلدين”، مؤكداً “عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات الراهنة وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي”.

من جهته أكد أمير قطر “دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة، معرباً عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة”، بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات وبناء علاقات مع المحيطين الإقليمي والدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات وبناء علاقات مع المحيطين الإقليمي والدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).