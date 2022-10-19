السوداني يسابق الزمن.. اجتماع مع الكتل السياسية لحسم المرشحين يوم غد - عاجل

2022/10/19 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن عقد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اجتماعا مهما يوم غد الخميس مع الكتل السياسية لحسم ملف مرشحي الحقائب الوزارية استعدادا لعقد الجلسة يوم السبت القادم.

وقالت المصادر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، سيعقد اجتماعا يوم غد الخميس، مع قادة وممثلي الكتل السياسية كافة من أجل حسم ملف مرشحي الحقائب الوزارية"، مؤكدًا أنه "حتى الساعة هناك حوارات بشأن بعض الحقائب والمرشحين، وبعض الكتل لم تقدم مرشحيها بعد".

وأضافت أن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، يريد حسم هذا الملف خلال اجتماع يوم غد الخميس، حتى لا تبقى هناك أي معرقلات امام التصويت على منح الثقة لحكومته خلال جلسة البرلمان السبت المقبل، فبقاء الحوارات دون حسمها ربما يؤجل الجلسة لموعد اخر".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، أقر القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، بوجود خلافات بين قيادات الإطار، وذلك بعد معلومات وردت لـ(بغداد اليوم) عن وجود خلافات حول حقيبة الداخلية في الحكومة المقبلة.

وقال الرديني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "قد توجد اختلافات في وجهات النظر داخل الإطار التنسيقي وهذا الأمر طبيعي ويحدث لدى جميع القوى باعتبار ان الاطار ليس كتلة سياسية واحدة بل مجموعة من الكتل ولها استحقاقات انتخابية". واضاف، انه "من المؤكد عدم وجود مشاكل او خلافات عميقة داخل الإطار وبين قياداته وانما قد تكون الاختلافات في وجهات النظر فقط".وتابع الرديني، انه "من الممكن التصويت على كابينة السوداني وتبقى حقيبة الحقيبتين الى موعد آخر وهذا الأمر حصل مع جميع الرؤساء السابقين".وتشير مصادر خاصة لـ(بغداد اليوم) بوجود خلاف حول وزارة الداخلية بين اقطاب الاطار التنسيقي وسط احتمالية من تأجيل حسم طرح مرشحها للجلسة النيابية المقبلة.

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