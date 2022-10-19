الزوراء يهزم زاخو ودهوك يتغلب على النفط

2022/10/19 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتمكن فريق النوارس من هزيمة غريمه زاخو، اليوم الاربعاء، بهدفين مقابل هدف، فيما انتهت مباراة دهوك والنفط بهدف لدهوك دون مقابل بالدوري الممتاز.وسجل الهدف لنادي دهوك على النفط اللاعب زاكري كراهير لتنتهي المباراة بفوز فريقه ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.وانتهت مباراة الزوراء وزاخو بهدفين للنوارس مقابل هدف لزاخو .وسجل لاعب الزوراء علاء عباس الهدف الاول لفريقه بالدقيقة 18 من عمر المباراة ليعيد التعادل لزاخو اللاعب منار طه بالدقيقة 49 من المباراة.واختتم لاعب النوارس علي يوسف الفوز لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 53 من المباراة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

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