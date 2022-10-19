السامرائي يهنئ مؤيد اللامي بفوزه رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب

2022/10/19 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بفوزه رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب.

وقال السامرائي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للأسرة الصحفية العراقية والعربية بمناسبة إعادة انتخاب مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب".

أدناه نص التغريدة:

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