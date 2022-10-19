هل يَفعلها الرئيس؟

2022/10/19 | 19:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش كبادرة حُسن نِيّة من المُكلّف لِرئاسة الوزراء ومن يقف خلفه في الإطار التنسيقي أن تكون أول أفعاله وقوانينه التي تُفرح الشعب هو مُحاسبة ومُحاكمة جميع قادة الفساد...أكمل القراءة ←

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