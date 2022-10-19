الولائيون عادوا.. هل يعود العراقيون؟

2022/10/19 | 19:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي يتفاخر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه من وضع ختم إمضائه النهائي على جميع رؤساء الحكومات، من بينهم غريمه نوري المالكي.لهذا كان واثقاً من عدم تمرير مرشح المالكي...أكمل القراءة ←

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