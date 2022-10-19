2022/10/19 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الاربعاء،أنها استقالت، بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في انتهاك تقني لقواعد الحكومة.وقالت، في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة وزيرة داخلية بريطانيا..



بعد معلومات حساسة على هاتفها الخاص المركز الخبري الوطني.

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