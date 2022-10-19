2022/10/19 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جرت في العاصمة بغداد ومحافظة دهوك بإقليم كوردستان، عند الساعة الخامسة والربع مساءً اليوم الأربعاء، مباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة العراقي الممتاز .وفي المباراة الاولى فاز فريق الزوراء على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري الممتاز ..



الزوراء يهزم زاخو ودهوك يتغلب على النفط المركز الخبري الوطني.

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