أمانة مجلس الوزراء تعلن عدد الأضابير المنجزة للمتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية

2022/10/19 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عدد الأضابير المنجزة لمتضرري العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية.وذكرت الأمانة العامة في بيان ان “اللجنتين المركزيتين الأولى والثانية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبتوجيه مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، تواصل إجراءاتهما بإنجاز الأضابير الخاصة بالمواطنين المشمولين بالقانون (20 لسنة 2009) بحسب أولوية ورودها من دوائر الخزينة في المحافظات، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.واشارت الى ان “عدد الأضابير التي تم التعامل معها من قبل اللجنتين، للفترة من 2/1/2022 ولغاية 30/9/2022، بلغ (4669) إضبارة شملت جميع المحافظات، أحيلت جميعها إلى دوائر الخزينة لغرض أخذ اللازم بشأنها”.

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