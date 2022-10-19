الفتح: حكومة السوداني ستلغي جميع اتفاقيات الكاظمي

2022/10/19 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية عباس الزاملي ، الأربعاء، الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة المنتهية ولايتها مخالفة للقانون ، مؤكدا ان اولويات الحكومة المقبلة الغاء جميع الاتفاقيات بعهد الكاظمي.

وقال الزاملي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة القادمة ستلغي جميع الاتفاقيات والعقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي لاسيما الاتفاقيات التي وقعت مع دول الجوار “.

وأضاف أن “حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ستدرس جميع الاتفاقيات والعقود التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال والمضي بالاتفاقيات التي تخدم مصلحة العراق “.

وأشار إلى أن “أولى خطوات الإجراءات التصحيحية هي الغاء جميع الاتفاقيات في عهد حكومة تصريف الأعمال”، مؤكدا أن “هذه الاتفاقيات لا تخدم الدولة وترهن مقدراتها لصالح دول أخرى”.

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