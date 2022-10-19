مسؤول في العتبة الحسينية يزور وزارة الاعلام اللبنانية وعدد من المؤسسات: نسعى لتطوير المهارات وتبادل الخبرات

2022/10/19 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس قسم الإعلام في العتبة

الحسينية المقدسة عباس الخفاجي وزارة

الاعلام اللبنانية وعدد من الوسائل

الاعلامية في لبنان لبحث افاق التعاون

المشترك في عدد من المجالات واطلاع

الراي العام اللبناني على الم

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