سامي الاعرجي يتحدث عن مطار كربلاء الدولي ويرد على وزير النقل الاسبق

2022/10/19 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

السابق سامي الاعرجي بالخطوات التي

تسير بها العتبة الحسينية المقدسة في

انشاء مطار كربلاء الدولي مبينا ان

المشروع الذي تعرض الى الكثير من

التوقفات بسبب الحرب على الاره

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