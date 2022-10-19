الزوراء يتغلب على زاخو بدوري الكرة الممتاز

2022/10/19 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق الزوراء، الأربعاء، على نظيره

زاخو بهدفين لهدف في المباراة التي

أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة من

منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة

القدم.

وسجل هدفي الزوراء اللاعبين علاء عباس

في الدقيقة 18

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