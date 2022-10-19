2022/10/19 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، بفوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية.

وقال رئيس السن للجنة واعضاؤها “نهنئ الصحفيين والمثقفين والنخب جميعا بفوز ممثل العراق السيد مؤيد اللامي برئاسة اتحاد الصحفيين العرب”.



مؤكدين، أن “ذلك يدل على كفاءة واستحقاق اللامي الذي مثل العراق في جميع المحافل خير تمثيل، متمنين له دوام الموفقية والمزيد من التقدم والعطاء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية تهنئ اللامي بفوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية تهنئ اللامي بفوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).